保姆级双十一华为智能手表选购攻略，看完不再纠结！

双十一大促已拉开序幕，又到了用最优惠价格将最心仪商品收归囊中的时机。在全民健康意识觉醒的当下，人们无时无刻不再重视和关心着自身健康状况，由此也催生该方面消费需求的增加，比如为自己或家人准备一款可穿戴手表，每日测量心率、监测睡眠状况、促进运动等等。

那么，今年双11期间，有哪些值得入手的智能可穿戴设备呢？作为国内最早布局该领域的头部大厂，目前华为拥有旗下数量众多且功能强大的在售产品，双十一期间还有着最高500元的优惠活动，不论是充当你的商务伴侣还是生活助手，都能在享受健康关怀的同时从中匹配到最适合你需求的那一款。

华为WATCH 3 Pro new：高端商务出行首选

常年奔波在外的商务人士，在对健康提出要求的同时对智能手表的外观也有着自己的要求。高端手表天然具备装饰主人气质的社交属性，尤其是在各种商务会议场合，更是少不了它的身影存在。华为WATCH 3 Pro new定位于华为WATCH 3系列中的旗舰，拥有的蓝宝石玻璃镜面和质感细腻耐腐蚀的钛金属壳体，还采用陶瓷后壳，温润亲和令皮肤接触也不会过敏。此外，时尚款搭配棕色真皮表带，尊享款搭配钛金属表带，优雅华丽与沉稳内敛兼得，完美衬托主人商务气质。

对商务用户群体而言，功能实用性也是核心要求。华为WATCH 3 Pro new支持eSIM独立上网，实现全天候通信表现。搭载HarmonyOS 3系统，不仅支持华为自研地图独立导航、独立打车，并且有丰富的鸿蒙第三方生态应用，比如航班动态提醒、邮件收看、移动快捷支付、日程同步、语音互译等，通过AITO问界联合合作，手表可直接充当车钥匙，借助鸿蒙全场景多设备畅联，无缝控制全屋智能产品，带来全场景智慧服务。

在运动健康方面，华为WATCH 3 Pro new不仅带来更符合商务人士的高尔夫球场运动模式，还有其他100多种运动种类检测，满足更多的运动需求。此外，华为WATCH 3 Pro new还具备独立ECG按键设计、体温测量、全天候连续血氧等健康监测功能，为于常年奔波在外的商务人士的带来全面的健康保障。此外，它还支持智能模式与超长续航模式自由切换，能够通过手机无线反向充电，无论是运动、开会、出差、睡觉，都能时刻保证电量无忧。

华为WATCH GT3 Pro：长续航与全方位健康监测

不同与商务人士对于智能手表的沉稳，对于年轻用户而言，智能手表一定要有颜有智慧，如此看来华为WATCH GT3 Pro系列将是不错的选择。华为WATCH GT3 Pro系列拥有多个版本，其中的钛金属款更适合男性，而与之相对的陶瓷版则被称为“小瓷表”，以其高颜值特点备受女性用户喜爱，金银贝壳纹表圈搭配陶瓷机身，优雅气场天生俱来。

同样，当代年轻人对自身健康问题愈发重视，尤其是长期久坐和胡乱饮食更容易引发心脏、血液等疾病隐患。华为WATCH GT3 Pro搭载专业且高性能的ECG传感器，具备完善的ECG电信采集、全天候心率监测、连续血氧监测、高原血氧检测、科学睡眠监测等，以及专门针对女性用户的生理周期管理等。运动方面，它同样支持包括高尔夫球场运动和自由潜水等在内的上百种运动种类检测。

华为WATCH GT3 Pro充分满足男生和女生不同用户群体的全面需求，从高颜值外观、全方位健康监测、以及上百种运动种类支持，此外它还具备长达14天最高续航时间，支持快充功能，10分钟即可充满25%，运动、健康、社交、生活等场景统统满足。

华为WATCH D：为父母准备的专业健康手表

华为智能穿戴产品不仅能满足年轻人的使用需求，还能满足他们的“送礼”需求，特别是对于父母来说，华为WATCH D是华为首款腕部心电血压记录仪，能够为家中父母长辈所准备的能够时刻陪伴其左右的“私人医生”。它将健康监测功能发挥到极致，在拥有ECG心电采集的基础上，将血压仪装进智能手表支持血压测量，并通过了药监局二类医疗器械注册，数据的准确度有着不错的保障。

华为基于6年技术积淀和20+算法相关专利，15000+人体数据验证，最终攻克窄气囊示波法血压测量难题。在WATCH D手表上给用户带来了包括血压昼夜节律、日间高压提醒、以及动态血压监测的全天候无感血压测量，无需准备加压袖带，随时随地就能完成血压测量。还能使用付费的尊享守护服务，包含私家医生服务、专科医师问诊、专家挂号协助服务(就医绿色通道)，带来一站式的血压管理健康方案。

不光只提供健康数据，它还能提供更全面专业的健康服务。华为WATCH D还加入301医院发起心脏健康研究和睡眠呼吸暂停研究，结合华为创新研究App及华为运动健康App能够全天捕捉异常早博心跳、分析睡眠呼吸暂停风险等。联合平安健康提供线上一对一私家医生24小时在线问诊，通过华为运动健康App支持在线解读心电图测量结果，通过三甲医院名医给出专业建议等。

华为WATCH FIT 2：百变潮流外观，全能“小方表”

时下，全民健身浪潮迅速兴起，很多偏向新潮小众的运动得到越来越多的年轻用户喜爱。华为WATCH FIT 2作为新一代“小方表”率先支持飞盘、橄榄球、滑板、跳绳等潮流运动，还为7种常见运动模式新增有声健身动画功能，支持个人定制智能跑步计划，可以说深刻了解当下用户的最前沿运动需求。

并且，随着“运动社交”之风渐起，华为WATCH FIT 2的社交功能也大幅加强。它搭载1.74英寸AMOLED高清全面屏，拥有“一碰传”相册表盘、AOD常亮表盘、灵动百变表盘等设计，快拆式结构可轻松更换硅胶、头层牛皮、米兰尼斯等不表带，运动、商务、生活等不同风格自由切换。此外，它还支持轨迹导入导出功能，既可将导航导入到手表，也能将路线导出给其他用户，一起运动，拉近距离，增进感情。

不论你是步入职场的商务精英，亦或是想要工作生活两不误的年轻一派，又或是为父母健康着想，想多尽一份孝心，今年的双十一期间，都是你挑选和入手华为智能可穿戴手表的绝佳时机。如此丰富强大的产品线，总有一款能够满足你。

即日起至11月11日，双十一期间华为多款智能穿戴产品均有大额优惠活动，华为WATCH 3 Pro new与华为WATCH D均有最高优惠500元，华为WATCH 3最高优惠400元，华为WATCH GT Runner与华为WATCH GT 3 Pro最高可优惠200元，华为WATCH FIT 2最高优惠100元，华为手环7也有着最高60元的福利，不仅产品众多福利也同样诱人，感兴趣的小伙伴可登录华为商城或各大电商平台华为官方旗舰店进行购买，将属于你的那一款产品带回家。