Apple Watch Pro长这样？外观硬朗大表冠瞩目

作者：夏初

苹果即将于北京时间8日凌晨1点举行秋季特别活动，届时将发布包括iPhone 14系列、Apple Watch Series 8系列在内的一众新品。而在手表产品线，一款全新的“专为极限运动用户”设计的更为坚固的Apple Watch Pro也将亮相。临近发布会，Apple Watch Pro的CAD渲染图也遭到曝光，我们得以提前一睹这款新手表的真容。

CAD渲染图根据行业爆料消息制作。渲染图显示，Apple Watch Pro有着传闻中的超大显示屏――这或许会是Apple Watch产品线迄今为止最大的显示屏。消息人士透露，Apple Watch Pro的尺寸为49毫米，这意味着它会相当厚实――并不适合所有人，尤其手腕较为纤细的消费者。

Apple Watch Pro的右侧中框明显经过了重新设计，我们现在可以看到一个突出部分用于容纳数码表冠、麦克风和多任务按钮。目前尚不清楚这种外形尺寸是否也会出现在常规的 Series 8 型号中。

Apple Watch Pro似乎在中框左侧还设计了一个按钮，此外有一个扬声器开孔，目前尚不清楚这个额外按钮的用途。如果硬件进行了重新设计，说明在功能上Apple Watch Pro也有更新。

古尔曼在报道中提到，这个新按钮是“可编程的”，因此用户可以为其设置不同的操作，例如打开特定的应用程序、开始锻炼或应用程序内的任何其他操作。数码表冠看起来也与当前 Apple Watch 型号上的完全不同，但尚不清楚这是否会启用任何新的软件功能。

报告显示，Apple Watch Pro上更大的显示屏将能够显示更多的健身和健康追踪统计数据，新表盘也能够更多地利用额外屏幕空间。彭博社记者马克・古尔曼报道称，Apple Watch Pro将配备更大的电池以及坚固的钛金属外壳，同时还加入了低功耗模式。不过考虑到产品定位，Apple Watch Pro可能不会吸引普通用户。

此外，苹果还为新款Apple Watch Pro开发了专属表带和表盘。在最近的一条推文中，古尔曼表示，“Apple Watch Pro的新表带将非常广泛，并且融入了极限运动主题。”