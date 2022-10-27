双十一最强音质耳机种草，华为FreeBuds Pro 2全能旗舰，一步到位就选它！

每年一度的双十一大促热潮即将来袭，随着众多心仪商品的打折优惠，相信很多小伙伴们的购物车结算按钮已经想要迫不及待地按下。近年来，TWS无线耳机备受男生女生们欢迎，自由便携、安静降噪、非凡音质等全面体验优势令人难舍难忘。而随着越多厂商的旗舰新品发力，该领域竞争也迅速进入白热化阶段。

以往，我们常说“音质”与“无线”不能兼得。但当TWS无线耳机越发占据主流之后，高端用户对于高音质的要求也日益强烈。众所周知，音源、蓝牙传输、以及发声单元调校都会对最终音色表现起到至关重要的影响，三者可谓缺一不可。新上市的华为声学旗舰蓝牙耳机FreeBuds Pro 2依托华为自身强大的软硬件研发创新实力，充分为用户解决了以上全部难题，是目前追求极致无线影音聆听体验的不二之选。

首先，音源方面，华为FreeBuds Pro 2是业界首款拥有HWA和Hi-Red Audio Wireless双高清音频认证的“天花板”蓝牙耳机，为了完美发挥它这一属性，华为音乐率先将Hi-Res内容设立专区运营，拥有大量丰富的真Hi-Res曲库资源，音源品质高达192kHz/24bit，带来远超SQ无损音质的表现。同时，华为还推出空间音频体验专区，首批上线了多位知名音乐艺人代表歌曲、首发喜马拉雅三维有声读物、联合云听首发知识资讯类三维声内容等，从音乐、读物、再到新闻资讯，不论你平日里最爱听哪方面内容，也都能享受到360°空间音频。

其次，在蓝牙传输协议这个“最难关口”上，华为在2018年发布HWA无线音频传输协议，并在2020年首发自研L2HC高清编解码，由此华为FreeBuds Pro 2同时支持自研L2HC 2.0和LDAC™双高清音频编解码协议，音频传输速率高达990kbps，采样率和位深达96kHz/24bit，完美实现高保真音质传输。

另外，华为FreeBuds Pro 2还支持全球首个基于AI技术的Audio Vivid编解码标准和华为自研空间音频渲染引擎，相比起竞品的单一模式效果，它能够为用户提供包含空间感更浓厚的电影院、更注重人声及乐器音色还原的音乐厅、以及兼顾空间感和音质的有声剧场等多个不同模式，更贴合用户实际场景体验。

华为FreeBuds Pro 2搭载了业界最优秀的超感知原声双单元堆料。将中低音单元和高音单元独立区分，前者创新采用四重磁体双磁路系统和11mm大动圈，大振幅带来澎湃低音，后者更是引入高端头戴式耳机的微平板同源设计，音圈驱动振膜面积扩大6倍，实现超高瞬态响应。

为了最大化发挥出双单元的潜力，华为FreeBuds Pro 2首次内置双路DAC，将音乐信号通过两条独立路径分别瞬时传输到中低音单元和高音单元，实现超越人耳的14Hz~48kHz动态频响范围，最后联合国际权威帝瓦雷品牌和华为自身AEM耳道自适应、多EQ调节等算法调音，给用户带来极致出色的“好音质”。

除了好音质外出色的主动降噪能力也是高端TWS耳机的必备本领。华为FreeBuds Pro 2既拥有业界最强三麦克风降噪的强悍硬件堆料设计，降噪深度高达47dB，也具备静谧通话、强劲防风噪、AEM耳道自适应降噪等优秀软件算法融合，耳机可以智能识别用户所处周围环境，也能智能适配用户佩戴状态和耳道差异，实现更贴合、更省心的定制降噪效果。

最后，再来说说华为FreeBuds Pro 2的佩戴舒适性。华为对FreeBuds Pro 2的外观结构进行了优化，通过设计曲面分类算法，计算出耳甲腔相似度，构建3D人耳数据库并分析归纳出多类代表性耳朵。再加上选用了更柔软安全的医疗级液态硅胶材质的耳塞，佩戴贴合度和稳固度大幅提升。可以说无论消费者属于哪一种耳道结构，都能享受到FreeBuds Pro 2最为舒适的佩戴体验。

如果你既想享受TWS无线耳机毫无束缚的自由感，又不愿在音质上有所妥协，那么毋庸置疑华为FreeBuds Pro 2是目前最能够满足你的需求。再加上HarmonyOS 3系统加持，带来包括个性化自动弹窗配对，超级终端无缝互联、音频服务卡片一触即达、双设备同时连接与分享等一系列智慧交互生态，简直是今年双十一期间表现最强悍全面，也是最值得拥有的声学旗舰蓝牙耳机产品。