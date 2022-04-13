Apple Watch距离监测血压和血糖还有多远？

作者：大飞哥

随着WWDC 2022的临近，有关OS的重磅更新爆料不断出现，作为苹果生态的重度用户，今年最让我期待的无非是iPadOS 16以及watchOS 9能玩出什么新花样，这毕竟关系着秋季发布会这两条产品线的迭代。

最近根据多位知情人士称，苹果在其Apple Watch智能手表中添加备受期待的血压监测的计划遇到了一些障碍。为此，预计这项技术最早也要到2024年才能实现。

这些知情人士称，苹果正在为Apple Watch开发新的传感器和软件，用来衡量用户是否患有高血压。但在测试过程中，准确性一直是一个挑战。知情人士还称，这项功能至少已经计划了四年，但可能还需要两年时间才能投放市场，当然也可能会推迟到2025年。

报道称，苹果正在测试其血压技术。其计划中的方法，不会告诉用户他们具体的高压和低压读数，但会警告佩戴手表的人，他们可能患有高血压，应该咨询医生或使用标准的血压计。

除此之外，苹果还有几支团队致力于在手表中增加“非侵入性”血糖监测，这一举措可能会给糖尿病患者带来福音。但该功能还需要几年的时间，目前还没有确定发布的具体年份。在此期间，苹果可能在手表和iPhone的健康应用程序中，增加对第三方血糖仪的改进支持。

虽然苹果的血压和血糖功能距离推出还有一段时间，但该公司正在进行其他升级，且很快就会推出，包括新的女性健康、睡眠、健身和药物管理功能。

以上这些和不久前彭博社记者Mark Gurman的报道几乎吻合，也就是说，今秋发布的第八代Apple Watch在健康功能方面也许会加入新的体温监测功能，但支持血压和血糖监测的设备可能还要等两到三代才会出现。

实际上，血压功能可能会在未来几年成为智能手表的一个关键卖点，但这项技术并不容易掌握。华为曾在几个月前推出了旗下首款可测血压的智能手表HUAWEI Watch D，虽然它可以随时的测量高压、低压和心率的具体数据，但整块手表的设计完全和之前的产品不同，除了厚重外，表带也经过了重新设计加上气泵，整体的外观美感度也打了一定折扣。

要知道，在智能手表有限的内部空间结构中加入尽可能多的元器件并不是件容易事。

以目前元器件的发展以及Apple Watch年更的节奏来看，苹果似乎更倾向先做出预判是否患有高血压功能的Apple Watch，而不是测出准确数据的手表单品。

从目前的情况看，苹果正在努力为iPhone的健康应用带来新的女性健康、睡眠、健身和药物管理功能。苹果仍计划在今年为Apple Watch增加一个体温传感器，该功能最初是为了帮助生育计划。未来的Apple Watch型号可以确定用户的体温是否高于正常水平，但不太可能显示准确的测量值。

另外，作为watchOS 9的一部分，苹果正计划改进其现有的房检测特性。watchOS 9还将引入一个新的低功率模式。目前，如果用户选择启用，Power Reserve(电源储备)模式会在当电池电量下降到10%时自动进入该模式。

按照目前的消息，今年苹果计划推出三款新手表，包括一款标准的Series 8型号，一款中低端的SE版本，以及一款针对极限运动员、采用坚固外壳的高端型号。

当然最新的消息是，苹果还计划为Apple Watch Series 8增加卫星连接，为紧急短信和SOS响应功能奠定基础。据悉，苹果计划最早于今年在iPhone上发布这些功能。该技术将允许用户通过卫星网络向应急人员发送短信并报告事件。