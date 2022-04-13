Beats史上销售最快耳机Studio Buds推出三款亮丽前卫新配色

作者：大飞哥

4月13日消息，Beats今日为真无线降噪耳机Studio Buds推出了三款全新配色：暮云粉、深海蓝和月岩灰。根据官方数据显示，仅一年时间，Beats Studio Buds已迅速成为Beats家族迄今为止在全球销售最快的一款耳机。

在这三款全新配色款Studio Buds耳机的推出之际，Beats还特别打造了名为“亮出你的色”的宣传广告，广告旨在通过色彩与时尚来庆祝并激励人们勇于表达自我。此外，一段30秒的创意视频短片带给观众一场经典复古的电子游戏体验，该短片以每款配色为主色调打造出三个风格迥异的游戏世界场景，更有以模特兼演员的凯雅・杰柏 (Kaia Gerber) 和奥运冠军谷爱凌(Eileen Gu)为原型的虚拟角色在片中亮相。

除创意视频短片外，Beats还特别邀请到造型艺术总监卡尔・邓普勒(Karl Templer)为Kaia Gerber设计打造了三款不同风格的造型，与Beats Studio Buds的三款新配色相呼应。这些照片由时尚摄影师克雷格・麦甸(Craig McDean)掌镜拍摄，旨在展现Kaia的多面个性魅力。

Beats凭借其一系列强大的功能特性进一步提升iOS用户和Android用户的聆听体验。此外，Beats还宣布，在其Android版的Beats App中增加了“定位 Beats 耳机”和产品小程序组件。和iOS用户已拥有的方便快捷功能一样，这些新功能也将会令Android用户可以直接通过Android设备来实现定位耳机、查看电池电量信息以及控制聆听模式。而且，这些新功能适用于包括Studio Buds在内的所有与Beats App兼容的Beats产品。

Beats Studio Buds真无线降噪耳机已在苹果在线商店apple.com有售，现有黑色、白色以及Beats经典红色三款配色。

月岩灰、暮云粉和深海蓝三款全新配色产品，将于2022年4月13日起，在苹果在线商店apple.com、Apple门店、Beats天猫官方旗舰店、Beats京东自营旗舰店和Beats苏宁旗舰店发售，售价人民币1099元。