标配独立eSIM，「双芯」智能手表OPPO Watch SE亮相

继第三代智能手表产品OPPO Watch3 系列后，近日OPPO再推智能手表新品――OPPO Watch SE。@OPPO智美生活官方微博宣布，正式推出了OPPO Watch SE智能手表，预约立减50元，到手价949元。

据了解，OPPO Watch SE采用了主流的方形表盘设计，同时推出薄雾紫和水墨灰两种时尚配色的表带供消费者选择，更适合年轻男女。在呈现高颜值的同时，OPPO Watch SE还照顾到了用户佩戴这款表的舒适度。其腕带采用亲肤材质，就算运动出汗也不觉得黏腻闷热。并且，它独特的AI穿搭功能也深受追求时尚的年轻人喜爱，支持根据用户穿搭智能搭配表盘，真正做到了百搭。

OPPO Watch SE拥有一块1.75英寸AMOLED屏，分辨率为372x430，326 PPI，并且支持AOD显示。硬件上延续了OPPO智能手表的双芯设计，搭载「骁龙Wear4100」和「Apollo 4s」双旗舰芯片。配合UDDE双擎混动技术2.0，全智能情况下续航长达3天，轻智能模式下更有10天超长续航。

值得注意到的是，OPPO Watch SE标配独立eSIM，支持三大运营商网络，可进行Wi-Fi连接。同时，其支持多功能NFC，具有公交卡、门禁卡功能，支持地图导航、打车动态提醒、支付宝/微信双支付。

除此之外，OPPO Watch SE还支持理想、长安、比亚迪、特能行等多家车企车钥匙功能，除了可以解锁，远程开空调，开窗，还可以随时查看车辆状态。此外，OPPO Watch SE支持超过80款应用，拥有超过百种运动模式，还支持Osleep全场景睡眠守护支持睡前提醒、睡中监测、睡后分析。目前OPPO Watch SE已经正式亮相，感兴趣的朋友不妨多多关注。