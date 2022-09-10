第二代AirPods Pro值不值得买？我冲了 你呢？

作者：夏初

苹果发布会结束了，似乎这次的新品与我都没有什么关系。

去年这个时候，我咬咬牙狠下心来换掉了用了3年多的iPhone 6s，购买了非常值得买的iPhone 13 Pro;为了让我更好健身，女朋友今年送了同时期发布的Apple Watch Series 7，我也成功完成了瘦身计划。因此从某种意义上来说，今年秋季特别活动上的新品大概率与我无缘了。

诶？不对，我是不是漏了一款。

AirPods Pro(第二代)。

怎么能把它给忘了呢？毕竟在发布之前写了一堆相关爆料消息和产品预测，并且在发布会前已经疯狂心动过了，而当观看完发布会之后之后，这代AirPods Pro更加坚定了我入手的决心。

9日晚8点，在大家抢订iPhone 14 Pro的时候，我默默下单了第二代AirPods Pro。

我冲了，你呢？

官网下单，产品要等到9月23日才能够配送，静等2周时间。那么这篇文章我们就来聊聊，为什么我觉得AirPods Pro值得买。

说新款必然要提到旧款。2019年10月，苹果正式发布了初代AirPods Pro，伴随着入耳式设计以及主动降噪功能，初代AirPods Pro迅速引起一轮抢购风潮，成为苹果全家桶中的又一爆款，也成为无数苹果用户的EDC装备。但是初代产品往往承担着“探路”的作用，AirPods Pro同样也不例外。

主动降噪功能令人眼前一亮，但是其效果并非完美无瑕。在耳机生命周期内，有用户反映耳机在嘈杂的环境、运动或打电话时会出现噼啪声或静电声;部分耳机的主动降噪功能未能正常运行，出现低音丢失或背景声音增加的情况。

此外，AirPodsPro在电池寿命方面也让不少用户感到不满。不少AirPodsPro用户吐槽设备的电池衰减速度过快，在正常使用大约一年后设备的电池寿命就开始显著下降。而在苹果的产品序列中，iPhone的电池健康衰减同样也受到用户吐槽，苹果似乎并不关心用户使用一年后的电池情况。苹果表示只有2020年10月之前生产的AirPodsPro设备会受到这些问题的影响，该公司曾经因上述问题召回了部分产品。但实际上，即使是后期的一些设备仍然面临同样的问题。

3年的老设备了，该换新了，我们一起来看看AirPods Pro的更新。

首先是新款耳机升级了H2芯片，搭配定制的驱动单元和放大器，音质得到了大幅度提升;换用H2芯片也是此前爆料早就提到的，而H2芯片带来的升级不仅体现在音质方面，在计算音频算法加持下，H2芯片还为第二代AirPods Pro带来了更智能的降噪表现、卓越的三维空间音效和更高效的电池续航。

升级后的AirPods Pro降噪效果升级到前代的2倍，带来更加安静的听觉体验。而自适应通透模式可可大大降低鸣笛或电动工具等响亮噪音的强度，这样不会让这些声音变得刺耳;

为了照顾到不同用户耳道的尺寸，此次第二代AirPods Pro新增了一款最小号的XS耳塞;目前随机共有四副硅胶耳塞可选，能满足更多耳形的佩戴需求。物理隔音+主动降噪，带来良好的隔音效果，也能让AirPods Pro配戴更稳固。

用户呼声很高的触控操作终于来到AirPods Pro上，用户可以通过上下轻扫调节音量，还有其他一些功能也能通过耳机柄实现，不用总是用手机操作了;

还有一点堪称黑科技。为了让声音更适合用户的耳形，个性化空间音频可借助iPhone上的原深感摄像头，基于头部的几何结构来创建专属于个人的轮廓信息，实现更加精准的配置。

AirPods Pro的开启主动降噪，续航最长6小时，搭配充电盒再开启主动降噪，续航时间能够达到30小时――就是不知道用过一年之后的电量衰减有没有改善;MagSafe充电盒可以使用 Apple Watch 充电器或 MagSafe 充电器充电。也可通过闪电接口或 Qi 认证充电器进行充电;

充电盒新增扬声器、挂绳孔，新U1芯片支持查找app寻找 AirPods Pro;最后，蓝牙协议升级到蓝牙5.3。

总体来说，除了外观，第二代AirPods Pr的配置升级还是很给力的，如果你是苹果生态用户，或者是iPhone用户，如果想要选择一款支持主动降噪的真无线蓝牙耳机，那AirPods Pro(第二代)毫无疑问值得你入手。而考虑到初代发布时有的用户戴入耳式蓝牙耳机会有不适感的情况，建议还是先去店里线下体验再做决定。

AirPods Pro(第二代)售价 1899 元，目前已经接受订购，9月23日发售。哦对了，在AirPods Pro(第二代)发布的同时，苹果官网下架了初代 AirPods Pro。苹果目前的真无线蓝牙耳机序列只剩下AirPods(第二代)、AirPods(第三代)、AirPods Pro(第二代)了。

不知道你对这代AirPods Pro感觉如何呢？