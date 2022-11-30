华为儿童手表5X系列预热曝光，采用双屏双摄新形态

随着孩子的快速成长，他的独立性思维也愈发强烈，外加上很多课外活动、与好朋友一起玩耍，总是会让很多父母担忧和不放心，想知道他随时在哪，在干什么，有无危险等。所以儿童手表的作用就得以强烈体现，这也是近年来推动它销量猛增的重要原因。

善用科技实现更多关怀。儿童手表能更有效地帮助父母和孩子进行实时交流互动，并且不受时间和空间限制，同时还能每时每刻守护孩子安全，充分减少担忧。11月30日，作为大厂的华为终端官方微博正式发布预热海报，宣告全新一代华为儿童手表5X系列即将和大家见面。

从预热海报中可以看到，华为儿童手表5X系列的外观部分延续了此前优秀的设计理念，流线型的圆润造型能够给予孩子充足的安全感，避免在激烈玩耍时意外伤害到自身。并且，包括紫色和黑色在内的丰富机身配色，也更容易受到广泛儿童们喜爱。

此次「前后双屏可翻转」也是华为儿童手表5X系列的创新卖点，海报中显示它采用了可拆卸表体设计，搭配前后双屏可翻转，正面是大家常见的彩色屏幕，方便显示运动、信息、应用、视频等，而背面则是一块电子码表风格液晶副屏。如此巧妙的设计思路，势必会带来更丰富的玩法风格，更强悍的功能显示，结合华为一贯以体验至上的创新研发实力，其表现值得大家期待。

当然，对于一款儿童手表而言，功能再强也只是“锦上添花”，真正核心的功能便是「定位安全」和「视频通话」，也是家长最早的购买出发点。定位功能早已是目前市面上大多数儿童手表的主打特色，而华为作为硬件大厂自然在这方面拥有更深厚的技术底蕴，玩出了新花样，例如上一代华为儿童手表4X不仅搭载自研双频GNSS芯片，能够实现双频11重定位和五模卫星并发定位，并且还支持NLP智能定位校准，具有AI自学习能力，能精确定位到具体楼层和商铺附近，同时具备全天候轨迹跟踪记录，彻底防止孩子走丢或者找不见。

视频通话方面，华为儿童手表从最开始的500W高清单摄逐渐发展到4X系列上的高清双摄像头，前500万像素+侧面800万像素，拥有更广视角范围和更大光圈，不惧黑暗，同时还支持自动对焦和4倍数字变焦，可以完美适应各类环境下的清晰视频通话，让父母和孩子间犹如是在“面对面”沟通。

因此，在前代产品力表现就非常惊艳的前提下，此次全新一代华为儿童手表5X系列还能带来哪些新惊喜呢？从公开统计数据分析显示，随着儿童手表高端化的趋势演进，其产品功能也逐步发展完善，除了「安全守护」核心属性以外，健康监测、聊天社交、学习助手等更具个性化的玩法日益得到儿童和家长们的青睐。

而从此次新品的前后双屏可翻转设计、以及华为一直以来在智能可穿戴设备所积累下的实力和口碑来看，华为儿童手表5X系列可期待的地方还有很多。