Ultra都来了，Apple Watch不考虑下mini？

作者：大飞哥

不错，这是Apple Watch系列发布至今八年来苹果拿出的最强智能手表。面对耐力型运动员、探索者、海洋与水上运动爱好者以及有志于挑战体能极限的用户而言，Apple Watch Ultra的确是一款更大、更亮、更强的卓越设备。

但它能为这条产品线带来营收增长的再次飞跃吗？

从初代Apple Watch到前年发布的Series 6，每代Apple Watch都伴随我左右。没升级Series 7就一个原因，乏了。

在技术落地上，很难在健康监测赛道上有所突破。在外观设计上，只增大了表盘显示面积吸引力并不大。唯独的心头爱，就是一年买它三条新表带儿。

而近两年，竞争对手正在以疯狂的速度进行反扑。华为拿出了可测量血压、体温、心电图于一体的Watch D，就连手环也能实现很多Apple Watch支持的功能，价格相比Apple Watch的基础起售价还能直接砍掉一位数。OPPO、佳明也接二连三的推出了各家的新品，就连Google也决定将在今年发布Pixel Watch。

而失去的这24个月，由于疫情、供应链导致的各种不确定性，苹果拿出Apple Watch Ultra这样一款全能单品实属不易，但苹果似乎更需要一款性价比产品为这条产品线突围。

无论是iPhone、iPad、Mac都有入门的mini产品，往早年推，iPod shuffle更是站稳了入门款iPod的角色，销量甚至比旗舰卖得好的多。

别急，我没忘掉Apple Watch SE，这款和iPhone SE命名后缀相同的设备在今天跟随起售价2999元的Apple Watch Series 8一起迎来了更新。1999元的起售价真的很难不让人动心，但苹果更应该推出一款手环类的产品，抢占更多从没用过WatchOS的用户。

智能手表的确是一门好生意，但基于它的尺寸、重量、功能性，也势必会带来体验上的不均衡。

例如在我使用Apple Watch的这几年中，从不会戴着这块儿表睡觉，原因就是，我真的睡不着。还比如我每天必须为它充电，手机都不用这么勤。更值得一提的是，即便买个最基础的款式，单独再配一条喜欢的表带，价格轻松突破3500，几乎是iPhone 14一半的价格了。

而以上这三大我认为的痛点，手环都轻易解决了。

有趣的是，在这两年的时间中，我使用过上文提到的HUAWEI Watch D，还有其他品牌的手表、手环甚至是介于手表和手环中间形态的单品(例如HUAWEI Watch D)。

和Apple Watch一样，无论是HUAWEI、OPPO还是佳明，只要是手表，我戴着睡都睡不着。

转折点出现在了手环和介于手表和手环中间形态的单品上，更轻的重量戴着睡觉没压迫感、一周左右一充电，加上几百元的售价，至少在我的使用场景中，我彻底摊牌了，它们的使用感受，是强过Apple Watch的。

而在功能性上，无论是血氧、心率监测，还是睡眠分析、喝水+站立提醒、支持近百种运动数据记录等等，不敢说胜过Apple Watch，但至少打个平手。

作为穿戴设备的标配，各家智能手表的整体销量应该高不过TWS耳机。根据今年初全球市场调查机构Counterpoint的数据显示，整个2021年，无线耳机全球出货量达到3亿部，比2020年增加了24%。而在这3亿部耳机中，近30%来自AirPods系列。

和耳机一样，Apple Watch系列也是这个赛道中出货占比的老大。不过较为接近事实的数据则是，全球智能手表市场出货量从2016年的0.21亿块迅速增长至2021年的1.28亿块。虽然在快速增长，但还是和耳机的3亿部相差甚远。

相比AirPods系列在TWS赛道中的稳坐钓鱼台，Apple Watch系列需要更独特的功能、酷炫的外观设计来吸引新用户下单。

想必你也清楚，更大、更亮、更强的Apple Watch Ultra瞄准的人群过于清晰，这并不是一个足够大的“盘子”，而6299元起售的价格也会左右尝试下单的人最后会不会按下付款按钮。

这时我们不妨再回到1999元起售的Apple Watch SE上，在我看来，苹果未来应该推出价位在1500元左右、具备一定基础功能(心率、血氧、睡眠记录)、小巧轻便的手环类产品，替代Apple Watch SE，迎接更多从没买过Apple Watch系列的新用户。

好消息是，从中端到高级都做了，Apple Watch距离入门产品还会远吗？

但反过来说，苹果会在几乎固定份额的智能手表赛道，用性价比单品继续抢占份额吗？

我并不想过多讨论这两个问题背后的可能性，但我着实无比很期待这款产品能在未来到来。