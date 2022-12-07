多款新品问世，2023年VR/AR市场将迎来神仙打架局面

多款头戴式设备新品的问世，于2023年的VR/AR市场而言，无疑是十分热闹的!

索尼PS VR2

作为在头戴式设备这一赛道深耕已久的索尼，其借助PS VR2率先抢占了游戏这一最有前景的应用赛道。此前，索尼就在多个社交媒体上宣布，其虚拟现实头戴设备“PlayStation VR2”将会在明年初发布。早前，索尼官方也公布了这款虚拟现实设备的详细设计信息，网上关于这个头戴式设备新品的爆料信息也随处可见。

据了解，索尼PS VR2将采用OLED屏幕，并提供单眼2000×2040的分辨率以及90hz/120hz的刷新率，支持4K HDR和110°广视角。机身配备四颗摄像头用于耳机以及控制器，而红外追踪摄像头将用于眼部追踪，可能会带来眼球控制功能。同时，该设备支持“注视点渲染”技术，也就是说某些区域的画面比其他其余更清晰，从而减轻对游戏设备的负担(PS VR2将会使用索尼的PS5游戏机作为计算设备)。根据索尼介绍，这款虚拟现实设备和游戏机连接只需要一根USB-C线缆。

索尼首批还提供10款游戏的内容，包括第一方的《地平线：山之呼唤》以及第三方的《生化危机：村庄》等。尽管目前关于这款新品的具体价格尚未公布，但PS VR2所带来的沉浸式的游戏畅玩体验也足以让很多用户玩家愿意为其买单。

Meta Quest 3

在第三季度公司财报电话会议上，Meta首席财务官大卫・威内尔(David Wehner)便证实，Meta的“下一代消费者Quest头显”将于2023年下半年发布。值得一提的是，由于受与基础设施相关的费用，以及Reality Labs硬件成本上升推动，大卫・威内尔表示我们的成本预计将会加速增长。”此前Meta宣布上调其上市已经两年半的Quest 2头戴设备的价格，而关于这款新品的定价Meta首席执行官马克・扎克伯格在接受采访时透露，Quest 3头显的定价介于300~500美元。

而关于Meta Quest 3头显的具体信息，根据此前的爆料称， 作为Quest 2的迭代产品，Meta Quest 3基本上延续了Quest 2的整体前置设计，头显正面由2枚Canyon摄像头、2枚Teton摄像头和1个深度传感器构成，用于实现混合现实功能。Quest 3采用与前代产品一致的LCD屏幕，分辨率将提升至双眼4K+。值得一提的是，两块LCD是倾斜21度安装的，这样可以在不增加镜片面积(节省成本)的情况下增加FOV。刷新率有望支持到120Hz。无级IPD调节，调节波轮位于左眼下方位置。此外，Meta Quest 3头显将采用Pancake光学方案，减轻头显整体重量，优化佩戴的舒适度。

作为Meta下一款消费级VR产品，Meta Quest 3面向消费者的混合现实以及其为用户带来的强大功能，也让不少用户期待这款新设备的到来。

苹果MR头显

苹果在虚拟现实设备市场的布局也早已是不争的事实，近几年来，苹果方面一直在吸纳相关技术人才为开发头戴式设备做好准备。但迟迟没有新品设备的推出，也让行业相关人士紧盯着其一举一动，看似不动声色的苹果，或将推出一个具有跨时代意义的新品。

好消息是，苹果头显设备也将于明年年初发布。据了解，苹果MR头显设备将配备M2处理器，搭载超高分辨率的8K显示屏和先进的眼球追踪技术，并且会配备高达15个摄像头，以便精准地对眼球进行识别和追踪。有分析师提到，苹果的首款头显将能够在增强现实(AR)和虚拟现实(VR)之间实现无缝切换，但价格预计会非常昂贵。另外，根据相关信息显示，苹果决定将即将在其即将推出的AR/VR 头显设备上运行的软件称为“xrOS”，这是对公司原计划命名的“RealityOS”或“rOS”的更新。而由于软件问题，根据最先消息显示，苹果正在开发的混合现实头显可能会延后发布，时间从之前暂定的2023年初推迟到2023年更晚些时候。

与Meta、索尼等头戴式设备厂商不同，苹果的头戴设备则很大可能聚焦到流媒体以及协同的生产力上，M芯片及xrOS系统的加持之下，苹果的这款头戴式设备也将实现与其生态链产品的联动，进一步提升全生态体验。

2022年全球VR设备出货量约858万台，同比减少5.3%。由于Sony PS VR2、Meta Quest 3等新品设备的问世，TrendForce集邦咨询预估预计2023年VR装置出货量将回升至1,035万台，年增20.6%。

索尼PS VR2、Meta Quest 3等多款VR/AR设备新品的到来，头戴设备市场有望再次活跃，也将推动着全行业技术升级和出货量持续提升。而随着苹果的正式杀入市场，其明年亮相的头戴式新品设备也必将成为所有人关注的重点。2023年，头戴式设备市场将出现神仙打架局面，同时行业也势必会将迎来发展关键的一年，让我们拭目以待!