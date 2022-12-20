全球AR/VR总投资规模有望在2026年增至508.8亿美元

近日，IDC发布了2022年V2版IDC《全球增强与虚拟现实支出指南》，根据IDC预测，2021年全球增强与虚拟现实(AR/VR)总投资规模接近125.4亿美元，并有望在2026年增至508.8亿美元，五年复合增长率(CAGR)将达32.3%。

同时，中国将成长为全球 AR/VR最重要的市场之一。IDC预测数据显示，2021-2026年中国AR/VR市场将以42.2%的CAGR保持高速增长，在涨幅方面超越美国和西欧等其他八个区域，位列全球首位。

AR技术方面，AR硬件主要针对消费市场且平均单价集中在300-400美元。IDC认为，受疫情冲击与今年新发布的眼镜类新品的影响，2022年AR硬件支出和增速均有所回落。未来，伴随着疫情影响持续降低，AR硬件市场韧性增强，将逐步恢复并超过疫情前水平。

VR技术上，IDC预测，一体机头显未来五年CAGR预计为69.1%。2026年一体机头显IT投资规模将超过55亿美元，将成为中国VR硬件市场增长的主要驱动力。

另外，就终端用户与应用场景上来看，到2026年消费者市场仍然是AR/VR市场占比最大的领域，占比53.6%，专业服务、离散制造与教育分列 2-4 名，前四名合计占比接近八成。同时，除AR/VR游戏、VR视频/节目等大众熟知的应用场景外，AR/VR已涉足离散制造、教育、医疗保健等新的领域，行业渗透率不断提升。

伴随着科学技术浪潮的进一步推进，种种数据观点对于AR/VR产业发展持看好态势。目前，多个领域巨头和企业已经看到AR/VR所具备的巨大发展潜力，前仆后继争相布局投资已经成为了相关企业发展的关键。而随着行业的快速发展，AR/VR也将渗透各行各业的多个场景，未来，该行业也将拓展更多的消费增长点。