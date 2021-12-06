牙刷、水杯也能智能互联，华为智选“黑科技”好物推荐，双12值得入手！

作者：知寒

热闹非凡的“双11大促”已经落下帷幕，相信很多消费者肯定意犹未尽。不过别着急，面对这次双12年终狂欢盛典，华为智选为大家带来了多款好物，而且优惠力度巨大，让你享受到极致的智能家居体验。

华为智选 720全效空气净化器1i

在日常生活中，我们既要防范污染严重的雾霾天，又要祛除家具所散发出的甲醛等有害气体，所以空气净化器实乃家中必备神器。尤其是有了小孩之后，为了营造纯净健康的空气环境，购买一台华为智选 720全效空气净化器1i就显得很有必要。

华为智选 720全效空气净化器1i采用H13级HEPA滤材过滤、高品质活性炭，它能够>99.9%滤除H1N1病毒气溶胶、部分细菌，保护“易敏”人群，让宝宝席地而玩，亲密不设限。高达350m³/h颗粒物CADR、342m³/h花粉CADR、100m³/h甲醛CADR的澎湃风量，加速室内空气大循环，去除厨房油烟、卫生间、二手烟等生活异味，

智能方面，它搭载了一颗高精度PM2.5激光传感器，可以24小时全天候待机检测。当空气中PM2.5浓度超标后，它会自动开机工作，直到PM2.5达标后再自动关机。另外，720全效空气净化器1i还能与华为智慧生活APP联网绑定，通过手机APP一键调整全部功能，让用户随时观测空气质量指数，哪怕不在身边也能控制产品。

华为智选 720全效空气净化器1i于12月1日晚8点在华为商城、天猫、京东线上平台开启双十二抢购，原价699元，钜惠100元，到手价599元。

华为智选 哈尔斯智能水杯(旋盖款)

第二款推荐好物则是华为智选 哈尔斯智能水杯(旋盖款)。现实生活中人们很容易会忘记喝水。针对此痛点，华为智选 哈尔斯智能水杯(旋盖款)内置3轴运动传感器，能够智能识别饮水动作，而且支持「定时饮水提醒」和「超长忘喝水提醒」，一旦你长时间没有喝水，水杯便会振动和亮屏来提醒。

同时，独特的「旋盖」功能设计，可以快速与华为手机配对连接。在华为智慧生活APP中还能自定义设置每日饮水目标，配合水杯自带的「智能记录全天引水量」统计是否达标。另外，手机APP中支持查看水杯剩余电量、实时水温、饮水量记录总结、定制吃药提醒、水温区间提醒等丰富功能。

最后，用料材质方面，华为智选 哈尔斯智能水杯(旋盖款)采用业界更好的316L不锈钢内胆，支持全身可拆卸清洁，能够实现长达12小时的保温保冷效果。华为智选 哈尔斯智能水杯旋盖款于12月12日0点在华为商城、京东、天猫线上平台首发开售，原价159元，限时钜惠20元，到手价139元。

华为智选 力博得智能声波牙刷・优漾

华为智选 力博得智能声波牙刷・优漾最大的特性便是「可视化」设计。它居然能在手机APP中创建用户口腔牙齿模型，实时智能追踪每个刷牙区域，并记录下刷牙数据，最终为用户刷牙效果打分。另外，手机APP也可以显示刷头剩余寿命，及时提醒用户更换。

这款智能声波牙刷能够实现38000次/分钟高频振动，支持清洁/按摩/亮白/个性化四种档位模式，内置2800mAh电池容量，拥有90天长续航。华为智选 力博得智能声波牙刷・优漾于12月12日0点在华为商城、京东、天猫线上平台开售，原价179元，限时钜惠30元，到手价149元。

最后，还有一款华为自研产品，即华为AI音箱 2e。它除了是一款集时尚ID、萌趣表情、智慧体验、震撼音质的智能音箱，也是包含AI语音、智慧家居控制、一键畅连、儿童语音交互等功能为一体的智能音箱产品。如今双12期间可享受50元大优惠，力度比双11还要大，非常值得入手。

总之，在当下万物互联大趋势下，华为智选凭借自身优秀的团队设计功底和充分发挥HarmonyOS系统平台的开放优势，将极致的智能化体验尽可能的带到了每一个产品身上，使得用户可以享受到极致的全场景智能家居高品质体验。

另外，2021年11月27日12:00:00―12月8日00:00:00华为商城全场最高优惠830，好物拼团最高优惠400元，支付完成即可抽HUAWEI MatePad 10.4平板电脑，翻牌抽奖赢国内任意飞机票。12月10日-12日，华为智选拼多多旗舰店盛大开业，上拼多多平台搜索店铺<华为智选旗舰店>，全场爆品好物商品领卷满减，至高优惠200元，大家千万不要错过。