有道儿童词典笔体验：618家长教育投资好选择，一位陪伴孩子学习的全能家教

作者：高志伟

恰逢618，家长们或许不舍得为自己购买化妆品、服饰包包，但是在子女的教育投资上却毫不吝啬。因为，为了让孩子赢在起跑线，家长们投入的时间、精力、财力难以用估量。然而，面对种类繁多的教育硬件，究竟哪款更合适，并且能让小朋友们满意、喜欢，又成为一道摆在面前的难题。

最近笔者体验的这款有道儿童词典笔，可以说是618教育投资的好选择，能够让父母子女双方从教育拉锯战的困境中解脱出来――既减轻家长的教育负担，又能够激发孩子学习乐趣，养成主动学习的好习惯。

针对儿童教学使用，有道儿童词典笔透露着两个词“专业与全能”。有道儿童词典笔不仅具备识别快、识别准等硬实力，还针对3-12岁儿童的喜好、特性进行了“由外而内” 的定制，也可以说它是一支专为儿童设计的词典笔。

一、外观轻巧舒适，UI活泼可爱

让孩子喜欢用词典笔学习，要先让孩子喜欢词典笔。

智能设备最先吸引人的往往是外观，所以高颜值是重要的加分项。这条准则对于儿童而言更是如此。一上来就和小朋友说参数、讲功能，结局显而易见――“小朋友你是否有很多问号？”

所以外观设计自然成为有道儿童词典笔与此前评测的有道词典笔3的第一个明显区别。

有道儿童词典笔造型小巧，水滴型圆润设计与细腻的表层质感，再加上仅57g的重量，即使3-12岁儿童握持在手中也能有舒适轻盈手感，减少长时间使用后手腕的疲劳感。

白加黑熊猫配色简洁中透露着可爱，一块1.9英寸屏幕镶嵌其中。

在机身一侧为Home键和红色开关键。大尺寸的按键方便儿童使用，并且不同颜色区分更加直观。

有道儿童词典笔提供了触控和按键两种交互方式，再结合AI语音，提供丰富且符合小朋友使用习惯的操控及交互方式，让产品更容易上手，即使没有家长在旁辅导也能自主使用。高保真音腔位于词典笔后端，可以还原真人发音，提供准确发音，在口语跟读、练习中作用很大。

在有道儿童词典笔前端为扫描窗口，轻按后即可激活扫描，按压感、反馈感提升使用体验。

在词典笔后端为Type-C充电口。值得一提的是，尽管重量相比有道词典笔3减少了20g，但有道儿童词典笔的续航时间却由6小时增加至10小时。

由外而内，再看有道儿童词典笔的系统UI，同样专为儿童设计，拟物风格图标活泼可爱。此外，控制中心的音量、亮度调节等设置选项同样有鲜艳配色和圆润设计。UI整体透露着简洁、易分辨且富有活力的观感，很符合儿童的喜好。

作为有道儿童词典笔的一大亮点，小猴子Matti虚拟形象是其实现“陪伴式学习”的重要保障。在开机时或者程序中，Matti会“时不时”出现与小朋友互动，为有道儿童词典笔注入了活力，让学习变得生动形象，且更有趣味性和代入感。

例如在互动点读时，Matti不仅可以与小朋友共同朗读，还可以在答题时对小朋友进行引导与鼓励，告别单调乏味。可爱活泼的卡通形象，相比一脸“急不可耐”的父母，无疑更有亲和力。而且，Matti能够24小时陪伴，随叫随到。

二、简单易用，激发学习兴趣的“专业老师”

对于小朋友而言，复杂的操作就是学习的门槛，所以有道儿童词典笔简单易用的特点让主动学习更轻松，拿在手里，便等同于一位“学富五车”的老师陪在身边。

一点一扫，答疑解惑

有道儿童词典笔采用自主研发的超感光学系统，兼容了OCR(光学字符识别)与OID(光学辨识码)两大AI技术，保证识别速度及准确性。使用时，小朋友只需要将笔尖扫描窗口对准需要查询的文字、短语、句子，一点一扫便可“答疑解惑”。

比如“超快点查”功能，小朋友用词典笔点一下不认识的单词便可以查看翻译、相应短语、搭配，还可以同步练习发音。另外，有道儿童词典笔不仅对课本、手写文稿进行识别，甚至商品外包装、图书报刊上有感兴趣的单词，同样可以一点即学。

如果是想要查看短句或者句子，那么通过扫描翻译即可――从语句上方划过便可以整句翻译。据介绍识别准确率高达98.1%，显然这项实力已经超过了绝大多数想要时刻督促孩子学习的家长了。

有道儿童词典笔“超快点查”去解读一个单词用时或许只需要几秒钟，熟悉后小朋友也可以一(毫)秒、一点、一查、就学会，相比翻看字典或者使用手机等工具无疑更加高效。同时，作为一款专业的学习工具，也可以避免小朋友看到手机、平板等终端时分心。作为大人我们对于平板尚且会束之高阁，对于小朋友们我们又有什么资格去要求太多呢？所以说，有道儿童词典笔易用的特点可以真正成为孩子主动学习的工具，激发学习兴趣。与此同时，作为一款专注于学习的工具，有道儿童词典笔还可以培养小朋友的求知欲和专注度，减少手机、平板等设备中各种各样应用及内容的不良影响。

另外，有道儿童词典笔不仅是能够查，还能够帮助孩子练习口语发音。点查、扫描后的单词、语句均可由播音员级别纯正英美发音，并且支持跟读功能，以形象的打分形式，结合鼓励给孩子发音练习正面引导。

当然，作为一款专为儿童设计的学习工具，有道儿童词典笔起到了很好的“主动引导”作用。有道词典笔3有丰富的功能以及准确的识别能力，可以作为一款“工具笔”使用，点查单词或扫描语句后，可以帮助用户快速了解到所需要的内容。

而有道儿童词典笔在兼具这些特性的同时，在界面与功能方面针对儿童使用习惯及应用场景，做了进一步探索与完善。例如，通过超快点查查询单词后，一些常见、常用单词除了翻译、例句以及练习发音等选项外，还可以选择与Matti一起查看更生动形象的讲解，并进行“答题闯关”，通过语音、图像、讲解等方式再一次巩固知识，加深印象。

通过有道儿童词典笔以及Matti的引导与鼓励，可以让孩子更深切的感受到学习知识的乐趣，在无形中建立了主动学习的乐趣。从这个角度来看，有道儿童词典笔更多了一些符合儿童习惯的“人性化”使用体验。

“古今中外，汇于一家”

除了英文外，在点查、扫描汉字时，有道儿童词典笔也加入了笔画、图片示例等形式，结合解释、发音、遣词造句，让文字学习变成一个有系统的知识库积累，让孩子能够有立体化形象认知，更加高效且印象深刻。从长远来看，这也有助于培养孩子更全面的记忆及理解事物的思维模式。

另外，学贯“古今中外”的有道儿童词典笔还能陪小朋友一起学古诗、读古诗。在随机配送的点读卡中有英文单词、动物、汉字、建筑、古诗等各种类别的内容，点读后可以展现图像、语音等丰富内容。不仅如此，通过测试笔者还发现，如果我们在纸张上手写诗词名，通过“扫描查词”进行识别后，也可搜索到相应的古诗内容，并同样支持诵读。可以说知识面十分广阔，能够充分满足3-12岁儿童学习范畴和求知欲。

除了点查、扫描外，有道儿童词典笔同样支持语音助手。可以通过AI语音，进行语音交互，让孩子“不懂就问”。在联网后，按住Home键便可以直接提问，如“三个火怎么念”、“8+5等于几”、“望梅止渴是什么意思”…

三、学海无涯的全能教师

常言道学海无涯、学无止境，通过上面谈到的功能，小朋友完全可以将有道儿童词典笔作为认知世界的“魔法棒”，点一点就能解锁生动形象的解释。不过，这还不是这位全能教师的全部实力。针对3-12岁儿童学习场景和学习需求，有道儿童词典笔还推出了互动点读以及口算批改、教材同步等功能，全面覆盖该年龄段课内、课外的学习内容，并且还是以更加生动有趣的教学方式，呈现给小朋友们。

互动点读的寓教于乐

有道儿童词典笔的互动点读中收录了丰富的绘本资源，比如《大卫香农获奖作品合集》、《大红狗》、《神奇校车》、《红火箭》等，还有小象汉字游戏卡、《我的第一本英语单词书》、《互动点读地球仪》等等。

在互动点读中，小朋友可以通过有道儿童词典笔点读绘本，便能够在观看动画的同时聆听纯正发音。同时还支持跟读模式，在跟读模式下，可以一句句跟读学习，并且有打分来进行评判。有趣的是，在每次跟读后，Matti会出现给小朋友鼓舞。

此外，互动点读中还有互动答题选项。针对绘本中相应知识，会有多个考题，帮助小朋友结合图片、发音等进一步加深记忆。同样在答题过程中，也会有Matti出现，对错都有相应动画和音效，让学习更加生动，让小朋友更有参与感。尽管笔者已经告别校园六七年，但朗读后得到满分以及Matti的夸赞后，心中还是会有小窃喜。同样对于小朋友而言，这种鼓励式教育，能够培养自信心，更享受朗读和求知。

可以说，互动点读将“平面的、单调的”的阅读学习，转变为“立体的、声情并茂的、有参与感的”互动式学习体验，做到寓教于乐。

口算批改

3-12岁儿童学习中涉及的四则运算、有余数的除法、估算、解方程等题型，有道儿童词典笔都已经支持，可以通过扫描快速查看计算结果是否正确，同时还会进行错误解析，错题收集。

相比父母、老师给出的“X”“✔”，有道儿童词典笔中Matti针对答案做出的动画反应，在小朋友来说显然更加生动，有感染力。

当然除了以上这些方面外，有道儿童词典笔还收录了海量的学习资源，包括21本词典，超过70000条精编释义、15万条固定搭配，另外还有超过1800个可互动学习的单词等等。

四、孩子语言学习的第一支词典笔

有道儿童词典笔简洁可爱的外观，让小朋友们心动并不困难。同时，凭借简单易用的使用方式，丰富齐全的功能，集触控、按键和语音于一体的交互，有道儿童词典笔是一款能够让孩子如臂使指的学习工具，或者说是一位充满耐心且知识渊博的老师，能够以形象生动的展现形式、鼓励引导为主的教学方法，激发孩子主动学习的兴趣，也让家长从“打不得、急不得、气不得、亲生的”等苦不堪言的教育困境中解脱出来。

相比有道词典笔3以及其他词典笔，“专为儿童设计”的初衷便明确了有道儿童词典笔的定位。这款产品由外到内、软硬兼施的定制化设计，以及活泼生动、形象有趣的内容呈现形式，都充分站在了小朋友的“视角”进行了考量。也正因如此，有道儿童词典笔才有能力培养小朋友的学习兴趣，养成勤学好问的好习惯。

如果在为孩子选找一名能够激发学习兴趣、随时答疑解惑、兼学“古今中外、语数均晓”的老师，那么有道儿童词典笔应该是当下的最佳选择之一。