索尼推出WF-C500耳机：续航20小时售价99.99美元

作者：大飞哥

9月30日，索尼推出了全新的WF-C500真无线蓝牙耳机，相较WF-XB700s虽然售价更便宜，但带来了更多明显改进，包括更长的电池续航、更容易的控制体验等，该耳机新品售价为99.99美元，提供包括黑、白、绿和橙四色可选，包装依旧和WF-1000 XM4一样不包含任何塑料材质。

WF-C500真无线蓝牙耳机提供了更紧凑的外观，但保持了WF-XB700s的IPX4防水和防汗功能，采用人体工学设计，小体积佩戴舒适，适合整天使用。电池续航增加到连续播放10小时(之前为9小时)，算上充电盒可累计播放20小时(之前则为18小时)。

新的耳塞支持使用Sony Headphones App调整耳机EQ功能。也有索尼的DSEE数字声音增强引擎，DSEE音质提升技术可以找回有损音源丢失的高频信号，除此之外它还支持Android系统的Fast Pair和Windows系统的Swift Pair快速设置，支持360°声场。

作为非旗舰系列，WF-C500和WF-1000 XM4有着明显的区别。例如后者拥有索尼开发的新型集成处理器V1，它不仅吸收并改进了HD降噪处理器QN1e优秀的降噪性能，而且功耗更低，节省电量。搭载LDAC蓝牙传输技术，是索尼首款支持高解析度音频的真无线耳机。当然价格也相差的较为悬殊。

根据WF-C500的产品信息来看，其小体积以及佩戴带来的舒适感以及更具性价比的价格，更适合那些对降噪要求并不很高以及那些准备长时间佩戴的用户。

TWS是一条新的赛道，但无论苹果、三星还是华为、小米，除了旗舰系列都开始将目标转向价格更实惠的耳机系列。同样在本周，有消息称三星正在研发更具性价比的真无线耳机Galaxy Buds Z2，也许在接下来的半年，包括新一代AirPods、Galaxy Buds 2和索尼WF-C500都将是这一细分赛道的直接竞争者。