IDC预测，2022年中国投影机市场销量有望超过560万台

作者：墨将

最新发布的《IDC 2021年第四季度中国投影机市场跟踪报告》显示，2021年中国投影机市场总出货量470万台，同比增长12.6%。销售额突破214亿元人民币，同比增长15.5%。其中智能投影机市场(搭载有OS操作系统的投影机设备)出货量为359万台，同比增长19.5%。

在消费市场方面，2021年家用投影机出货量348万台，同比增长16%。销售额超出124亿元人民币，同比增长18.3%。其中智能家用投影机市场(搭载有OS操作系统的投影机设备)出货量为335万台，同比增长18%。近90亿元人民币，同比增长12%。

而商用市场方面，2021年商用投影机出货量122万台，同比增长4%。销售额将近90亿元人民币，同比增长12%。其中商用智能投影机市场(搭载有OS操作系统的投影机设备)出货量为25万台，同比增长45%。如果对比2019年，商用投影机市场仍衰退超过30%。

同时IDC预计，2022年中国投影机市场销量有望超过560万台，同比增长将近20%，至2026年投影机市场复合增长率仍将超过17%。未来随着Z世代人群成为主流消费者，对投影机产品的认知度和接受程度有很大提升，且演绎出诸多新场景和新玩法。虽然当下市场受供应链缺货等综合因素影响，可能导致消费者信心波动，但长远来看，投影机市场仍将具有相当不错的潜力。