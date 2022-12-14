全屋覆盖高速连接 高通带来Wi-Fi7沉浸式家庭联网平台

Wi-Fi7已经开始被越来越多的厂商提及，我们也即将迎来Wi-Fi7的时代。作为上游技术与方案提供商，高通在WiFi领域拥有极为深厚的技术积累与经验，并且始终在引领WiFi代际更迭与行业变革，旨在为消费者带来更为快速、稳定的WiFi体验。此前高通已经推出了全球首个Wi-Fi7商用解决方案――FastConnect 7800移动连接系统以及第三代高通专业联网平台。随着Wi-Fi7技术节点的临近，高通日前举行媒体沟通会，为广大用户带来了新一代家庭Wi-Fi7网络技术与解决方案――Wi-Fi7沉浸式家庭联网平台。

随着技术发展，Wi-Fi6、Wi-Fi6E向Wi-Fi7过渡是不可逆转的趋势。Wi-Fi7具备三大特性：更宽的频宽、多连接操作以及自适应连接。Wi-Fi7支持320MHz/240MHz信道，同时支持4K QAM技术，可以带来更快的连接。在多连接能力方面，Wi-Fi7多连接技术可以同时利用2.4GHz、5GHz或6GHz多个频段，使所有的数据同时聚合或交替传输，让端到端的连接具备更高的吞吐量和更低的时延。而持自适应连接技术可以绕过干扰频段，利用剩余频段有效提升整个频段的使用效率，获得更快的速度、更高的吞吐量以及更低的时延。

需要注意的是，高通Wi-Fi 7沉浸式家庭联网平台是专为满足家庭网络需求而设计的高度集成Wi-Fi 7解决方案，这在高通的WiFi产品序列中也尚属首次。

高通的Wi-Fi 7沉浸式家庭联网平台共有两款产品组合，第一款是高通326沉浸式家庭联网平台，提供入门级的Wi-Fi 7三频配置，支持6路数据流，峰值物理层速率达到10 Gbps，提供2+2+2三频配置，非常适合家庭网状路由器。第二款是高通3210沉浸式家庭联网平台，提供高性能的Wi-Fi 7三频配置，支持10路数据流，峰值物理层速率达到了20 Gbps，满足2+4+4三频配置。在没有6Ghz频段的前提下，国内可以采用2.4GHz(40MHz)加上5GHz低频和5GHz高频的三频配置可以享受到Wi-Fi 7技术所带来的全新体验。

性能层面，全新的Wi-Fi 7沉浸式家庭联网平台的最大容量能够达到Wi-Fi5网状网络系统的9.6倍;能效方面(每瓦吞吐量)，高通Wi-Fi 7沉浸式家庭联网平台的能效与高通Wi-Fi 6/6E沉浸式家庭联网平台相比提升了22%。在拥堵情况下的实时低时延表现，高通Wi-Fi 7沉浸式家庭联网平台比起Wi-Fi 6/6E沉浸式家庭联网平台时延降低了75%。

高通多连接网状网络技术专门面向三频Wi-Fi 7平台打造，这种全新的动态管理模式可以使用2.4GHz、5GHz、6GHz三个频段，并且在其中动态选择宽松的频段，采取聚合或交替传输多个频段的策略，同时也不需要专门设定回传频段。更优的回传性能可以给整个网络性能带来提升，非Wi-Fi 7的终端在接入这个网络时速度也会变得更快。

比起上一代Wi-Fi 6 160MHz频宽的网状网络，Wi-Fi 7的多连接网状网络容量提升了3.5倍;在家中同一位置，终端设备连接速度可以提升高达2倍，且实时的应用时延可以降低75%。在高通的Wi-Fi 7家庭网络平台加持下，整个家庭可以真正实现数千兆比特的高性能、低时延、全屋覆盖的Wi-Fi网状网络。在很多家庭网络应用场景中，诸如VR、AR、云游戏这样的对吞吐量、时延要求较高的场景，Wi-Fi 7的低时延优势明显。

此外，Wi-Fi 7沉浸式家庭联网平台拥有模块化架构，针对尺寸和规模进行高度优化，可以实现小巧、紧凑的设计，能够帮助用户降低部署成本。使用先进的制造工艺也能实现带来更低的功耗表现。

目前已经有多家客户对高通Wi-Fi 7沉浸式家庭联网平台表示了兴趣，例如美国的NETGEAR、LINKSYS、Plume;欧洲的AVM;中国的TP-LINK和小米，还有亚太地区的NEC和EnGenius。未来高通也将与这些合作伙伴一道推出专门针对家庭网络的一系列Wi-Fi 7新产品。

高通Wi-Fi 7沉浸式家庭联网平台目前正在出样，预计2023年下半年商用面市。在高通的引领下，家庭Wi-Fi解决方案即将步入“7”时代，值得期待。