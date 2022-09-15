AirPods Pro 2上手体验 这些升级会让你心动吗？

作者：高志伟

很多网友表示AirPods Pro 2是今年苹果秋季新品中最香之一，现在天极网抢先体验了这款真无线耳机。接下来就带来简单上手，顺便聊一下它和上代的区别，不知道这些亮点是否会成为你入手的理由呢？

外观

看了发布会的同学都知道，AirPods Pro 2的外观“变了也没变”，简单来说就是充电盒上多了几个“孔”，耳机形态几乎一致。

位于充电盒一侧的挂绳孔，或许也算是创新吧。作为AirPods Pro的用户，我对于安装挂绳这种想法，也是看了苹果发布会之后才知道的。不过很多购买了AirPods保护壳的用户，或许已经体验过给小白盒子装上挂绳了，但目的为何、效果如何就因人而异了。

但不管怎样，苹果这也算是为AirPods产品线创造了一个新需求――购买挂绳，苹果官网挂绳售价98元(PS：包装盒里没有)。不知道以后苹果会不会也给iPhone开出“挂绳孔”？毕竟，还能致敬功能机。

此外就是在充电盒的底部，多了内置扬声器开孔。当然这并不是为了让充电盒变成音箱，只是用来在定位和寻找AirPods Pro 2时提供提示，或者提醒你电池电量低、配对完成。

外观的变化也就是这些了，在产品设计方面苹果并没有做出更大的调整，AirPods Pro 2仍旧是目前“最简约”的真无线耳机之一。当然，在功能方面苹果还是带来了一些升级。

升级

相比上代，AirPods Pro 2的升级主要体现在以下几个方面：

第一、支持上下轻扫调节音量。对于其他品牌的真无线耳机来说，这并不是什么的新功能，但是到了AirPods，我想说一下：终于!

第二、全新H2芯片。这应该是AirPods Pro 2最重要的一项升级，凭借此变化给其带来了多个新功能和体验提升。苹果表示H2芯片带来了更出色的音效、更智能的降噪以及更高效的电池续航。结合定制的驱动单元和放大器AirPods Pro 2提供更出色的音质;降噪方面，升级主动降噪功能，效果更出色，且支持自适应通透模式，减少环境噪音并不影响聆听周围声音;全新自适应算法;全新内向式麦克风，配合语音增强算法，提升通话及视频体验。

第三、增加Xs号硅胶耳塞。共四副硅胶耳塞提升不同耳型佩戴舒适度以及隔音效果。虽然此举对于部分用户佩戴体验有所提升，但是不习惯入耳式耳机的用户，或许还是难以接受耳朵里的鼓胀感。

第四、个性化聆听体验。自适应均衡让AirPods Pro 2适应耳朵，配合动态头部追踪的个性化空间音频，对不同用户提供更准确且个性化的音频体验。

第五、充电盒支持MagSafe无线充电。

第六、更长的续航时间。启动主动降噪和达6小时，搭配充电盒总续航时间可达30小时。

第七、充电盒内的U1芯片实现精确查找，配合刚刚提到的内置扬声器，更不容易遗漏丢失。

第八、售价比上代降低了100元。(我总觉得和挂绳有关系。挂绳：加上我就又要1999元了)

以上八项升级，有让你心动吗？

最后也说下我的个人感觉，音频方面有提升，但不是“专业人士”或者发烧友，差距感知并不明显(体验时间有限，音频体验后面有机会再跟大家详细介绍)。真正让我觉得AirPods Pro 2比较值的点还是在于支持音量调节、更出色的降噪、自适应通透模式、更长时间的续航。对于上下班通勤、差旅外出等更多场景都喜欢佩戴真无线耳机的用户而言，AirPods Pro 2是个不错的选择，特别是当你本身就是苹果用户，那么iPhone、iPad、Mac之间的“切换”等传统加分项，会让它更香一点。当然，如果你更注重音质，甚至就是不喜欢入耳式设计，那么AirPods Pro 2或许就没那么吸引人了。

AirPods Pro 2将于9月23日发售，价格为1899元，支持免费个性化服务，包装除耳机和充电盒外，提供四种尺寸硅胶耳塞、闪电转USB C连接线。