孩子成长不用愁，华为手机+平板+打印机鸿蒙套装高效助力，双十一即刻入手！

不得不说，疫情的出现完全改变了我们以往的生活方式，让居家办公、家庭在线教育等成为主流常态。今年7月份，华为正式推出了HarmonyOS 3，超级终端支持更多设备种类和数量，再次聚焦和加强万物互联生态优势。同时发布了包括手机、平板、笔记本电脑、手表、打印机等鸿蒙终端新品，助力用户实现更愉悦舒适的全场景智慧生活。

说起家庭教育，恐怕是自疫情发生以来令很多家长们感到最头疼的事。由于无法进校门，孩子的学习又一刻也不能耽误，所以只能待在家中一边拿平板看视频上网课，一边依靠父母亲自辅导功课。每天在工作与陪伴孩子之间周旋权衡，这无疑更加苦了后者。

但也不是没有好办法。借助于华为手机+华为平板的鸿蒙互联特性，当你带着孩子出门在外的时候，开启多设备通信共享功能，即便是没有WiFi和热点的情况下，平板依然可通过手机蜂窝数据实时联网，丝毫不耽误孩子上网学习，同时还比传统开热点方式更省电稳定，提高手机续航能力;当与孩子在家而你却在上班时，还可以利用鸿蒙通信共享直接用手机给平板打电话，突破空间距离限制，时刻完成与孩子的贴心沟通交流，另外搭配华为鸿蒙摄像头也能时刻掌握孩子的一举一动，确保安全。

回到家中辅导作业功课，此时华为首款打造HarmonyOS的彩色喷墨多功能打印机HUAWEI PixLab V1也能发挥出巨大作用。华为PixLab V1解决了传统打印机连接、打印等操作繁琐生涩的核心痛点，支持与华为手机、平板和PC等超级终端设备靠近发现配网，通过屏幕弹窗提示点击连接，最快20秒内完成配网，孩子、家长、老人们都能快速上手。

同时，一碰打印支持多个华为自家App。碰到孩子喜欢的歌词，用正在华为音乐听歌的手机，碰一碰打印机，直接打印歌词;打开华为日历，只需在每日日程、周日程等界面一碰打印机，即可将日程规划打印出来，帮助孩子提前安排好学习与生活进度;美图秀秀App可以将平日里的生活照一碰打印出来，保留全家人日常的点点滴滴和酸甜苦辣。

最重要的是，华为PixLab V1专门深入学习教育场景中，与“小白智慧打印”合作，拥有丰富的教育资源和打印模板，比如趣味打印、字帖练笔、口算练习、默写练习等;与“橙果错题本”合作提供大量优质教育资源;内置“字迹擦除”功能，将试卷放入扫描台并开启该功能，即可获得一张打印好的全新试卷，助力孩子反复练习，是提高学习效率和成绩的有力助手。

此外，还有更丰富的华为鸿蒙终端设备，比如华为智慧屏，通过多屏协同功能，手机或平板上的内容随时流转至智慧屏当中，与孩子和老人大屏视频交流，更高清，更亲近;利用华为手表的健康管理与摔倒预警，即便不在父母身边也能实时了解到他们的身体状况，让彼此都安心;还有既可充当家庭影院又能户外便携播放的华为音箱等等。

以用户实际体验为出发点，将人与人、设备、场景等紧密联接在一起，华为鸿蒙生态所打造的智慧生活与智慧家庭，既能够帮助你高效兼顾工作与陪伴孩子，也让身边周围所有人都体会到万物互联所带来的美妙与惬意。当然，光有其中一款设备显然不够，手机配上平板、笔记本电脑、打印机、音箱、手表等等，多一个终端，便能直接体验到华为鸿蒙所带来的翻倍快乐体验。

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