光峰科技AR技术负责人：降低成本 推动AR终端快速落地

作者：疯狂BOBO

近一年来XR(Extended Reality )迎来了爆发期，除了元宇宙加持外，更重要的是VR技术成熟让产品价格大幅下降，让大量用户轻易买得起。而随着VR的快速普及，AR也受到了更多的关注和期待。目前微软、谷歌、英特尔、Facebook、Waveoptics、苹果、索尼、三星等大厂都选择衍射光波导阵营，相对于国外的大厂，我们都知道有超强制造能力加持的中国的技术大厂最大的特性就是技术价格都不错，能够推动一个高科技快速落地普及。拥有核心光源技术的光峰科技同样选择了衍射光波导阵营，并发布了全球首个PPI破万的商用AR光学模组。

(光峰科技SPD技术AR光学模组渲染图)

光峰科技的SPD(super pixel density)技术，在0.5cc(立方厘米)的体积内，实现了超过1万的PPI、720p的分辨率、40度的视场角和200mW以下的功耗。AR光学模组实现超过85%的透光率并带来更好轻量化。天极网获邀参加了光峰科技的技术交流会，并与光峰科技AR技术负责人进行了交流，了解中国技术大厂在AR领域的看法及规划。

面对国际竞争 光峰科技有多少相关专利？

技术专利是竞争的核心之一，作为光源大厂的光峰科技也十分重视核心技术竞争力，那么在全球大厂都已经入场AR衍射光波导技术之下，光峰又是如何突破的呢？

该负责人表示：作为激光荧光领域的技术开创者，光峰在AR研发早期已经把所有技术路线、文献、技术分析全都做了一遍，把行业上几乎所有可以看到的专利都做了分析。虽然不便透露具体数量，但目前光峰有很多专利提交到了专利局，专利数量有很多。

从专利数量上看，光峰科技确实让我们比较放心，毕竟未来AR的应用领域极广，在算法芯片和识别传感器都十分成熟的当下，影响AR普及主要瓶颈就在于显示技术。从一些公开信息可以推断，光峰在光学模组上的专利能够解决显示效果、透光率、轻量化、功耗等问题，如果能够联合国内的两家主要厂商一起打造完整的AR供应制造链，那么收到国外的限制会小很多。

降低产品成本 光峰将推动AR普及落地

近年XR产品的爆发离不开产品价格的大幅下降，无论是多新锐的技术要回收研发成本让产品普及最重要的就是让大众(至少中产阶层)能轻易买得起，当拥有足够的用户量就会让行业良性循环，技术加速发展，才能成为一个大生态带来更多的可能，而中国技术+中国制造则是让昂贵科技产品快速普及的关键。光峰是怎么看又打算怎么做呢？

光峰科技AR光学模组实拍视频截图

该负责人表示：AR大规模的应用，最倚仗的部分就是成本，光峰有责任推动这个产业落地。光峰已经有了很多的技术、人才、产业链、工厂的积累，在综合研发成本、出货成本对于行业也是有优势的，光峰希望能够做到这个事情。

其实自从谷歌推出AR技术到现在已经过去多年，AR一直得不到普及最大的问题就是设备过于昂贵，太少的用户量无法让AR成为一个大的生态，相对VR来说AR技术无论在B端还是C端都有非常多的应用场景，甚至可以大幅提升生产力以及带来极佳的个人娱乐，一旦产品价格降到一个大众都能接受的程度就会快速普及，实现AR大生态，带动很多行业的发展，甚至爆发出新的技术革命带动新的经济发展。

技术路线：高性能与性价比 光峰都要做

手机也分高低端，有些品牌主打性价比，有些品牌主打高端(譬如苹果)。根据不同的技术路线，有实力的厂商会主打高端高性能，普通的厂商会主打一些高性价比路线为求有更多的出货占领大量用户。目前AR产品仍然处于几乎只有高端产品的状态，譬如微软的hololens2售价接近3万元，而光峰的目的是想要普及AR，那光峰又打算怎么做呢？

该负责人表示：我相信客户最后的是“既高性能又高性能比”的。不管是B端应用还是C端应用，不管是高性能还是轻量化、高性价比，对于AR模组的显示效果、极致形态、全天可用的要求，都是一致的，这也是光峰目前正在着力研发的方向。

“只有小孩子才做选择，成年人全部都要”这个热门段子其实说得挺有道理，有实力的厂商自然会考虑更多，光峰有能力做高端，但考虑到需要推动AR的快速普及因此性价比的产品也不可欠缺，当然中国产品的特性就是“价格便宜量又足”，卖遍全球有口皆碑，所以我们相信光峰为了普及AR带来的应该不是低价低性能的产品，而是价格便宜又好用够用的产品，这样才能真正普及。

预计2025年AR终端设备销量达2100万台

销量是市场的重要指标，东西便宜又用得上自然就有销量，要谈AR普及最后还是要看AR终端的销量。

该负责人表示：IDC预计，AR已经进入了爆发的状态，2021年至2025年这五年期间内，年复合增长率在138%左右，所以从今年销量来看，到2025年大概有2100万台AR终端销售量。

虽然到最后该负责人并未明确生产规划上的时间节点，其实我们是不是可以认为，光峰也认可IDC的预计，并且在光学模组量产方面也根据这节奏来走呢？如果是这样看的话，我们预计光峰的光学模组大概在2023-24年就可以量产出货，在2025年能够抢占足够的市场份额，与爆发期同步成长。

小结：

其实很多产品技术的普及离不开中国技术大厂的技术突破然后通过中国制造量产，这么多年我们看到了不同领域很多的案例。作为中国技术大厂，光峰既然愿意做，那么我们相信AR的快速普及应该就在不远的将来，我们的生活也将会有巨大的改变，单是想象都让人兴奋。