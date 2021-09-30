三星正研发更便宜的Galaxy Buds 2真无线耳机，或明年一月发布

作者：大飞哥

9月30日消息，三星公司正在开发新一代真无线耳机产品，比目前的Galaxy Buds 2价格更实惠。来自AllAboutSamsung的Max Jambor报道，三星Galaxy Buds Z2将具有三星Galaxy Buds 2的诸多功能，但价格更低。

它的主要特性包括：IP55防尘和防水。可以防止可能对产品正常运行有害的灰尘进入，但并不是完全防尘的，只能够一定程度上防止固体物体以及任何方向向机身重要部位投射的水柱。

具备主动降噪，支持蓝牙5.2，7毫安时的机身电池和与Buds+充电盒一样的38毫安时电池。

Galaxy Buds Z2将具有快速充电功能，充电10分钟可提供5小时的聆听时间。它将有黑色和白色两种颜色，据说价格将会有明显下降。

和苹果不同，三星自几年前便开始以半年为周期更新旗下的耳机系列新品。

例如在2020年2月三星发布了Galaxy Buds Plus耳机，时隔半年后的8月，三星和Galaxy Note系列一同推出了Galaxy Buds Live耳机，五个雨后，三星又带来了Galaxy Buds Pro无线耳机。

也就是说仅在今年三星便推出了Galaxy Buds Pro和Galaxy Buds 2两款旗舰级的真无线耳机。

虽然相比Galaxy Buds Pro，Galaxy Buds 2的命名显得更中端，且支持的功能有一小部分缩水，但更好的佩戴体验让它强于Galaxy Buds Pro成为了三星TWS系列中目前很具性价比的单一品类。

根据目前已知的消息，三星将于明年一月发布首款“融合”Galaxy S和Galaxy Note的新品，虽然目前命名还不得而知，但Galaxy Buds Z2可能会随新款耳机一同登场。