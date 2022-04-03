AR眼镜在工业生产领域崭露头角 雷鸟创新与格创东智达成战略合作

作者：Lord_ViTa

AR/VR被认为是一个市场潜力较大的创业赛道，谷歌、Meta(前Facebook)、华为、字节、小米、OPPO等企业纷纷布局，创业公司也迎来新热潮。行业普遍认为，AR/VR将会超越PC、智能手机，成为下一代主流计算平台，同时也将不仅限于消费级民用市场，而是具备开拓商业、工业、军事等多种场景的潜力。

伴随着国家“新基建”概念的提出和5G、人工智能、云计算等前沿技术的发展，传统工业正向“工业互联网”逐步转型，生产制造相较以往更加精密化、标准化、可视化。而在2021年5月，工业和信息化部发布“‘5G+工业互联网’十个典型应用场景和五个重点行业实践情况”，文中多次提及并点明AR对于生产的促进作用。

目前AR设备的落地场景已经相当丰富。据Perkins Coie统计数据，2021年VR/AR在生产制造、劳动力培训、医疗健康、教育场景中的渗透率已超20%。AR在矿产资源行业、电力能源行业、石油化工行业、钢铁建材等流程制造业，以及电子、机械等离散制造业领域，均有深入探索的潜力。在公共安防、智慧城市、旅游展览等领域，AR也正实现逐步落地。

同样在去年，雷鸟创新发布业内首款双目全彩MicroLED全息光波导AR眼镜，该款眼镜首创全彩微显示引擎，突破行业技术瓶颈，在效率、色散、可量产性上取得平衡，率先在轻薄的眼镜形态上实现了画面全彩高亮显示。与传统头戴式AR设备形态笨重、网络不稳不同，雷鸟创新的AR眼镜产品更加轻便，内容生态也更丰富。同时眼镜可搭配5G终端定制使用，因而具有更高的稳定性，可为工业生产提供更舒适、更智能的体验。

前段时间，雷鸟创新与工业互联网平台企业格创东智达成战略合作。双方将就AR技术及产品在工业领域的应用展开合作，拓展AR在远程协作、远程培训、远程巡检、远程安装、数据智能及分析、仓储物流管理、智慧会议等诸多场景之下的应用融合，助推制造业数字化、智能化转型，赋能智慧工厂建设。

据了解，未来雷鸟创新的AR眼镜将作为格创东智“工业互联网”解决方案的重要组成部分参与到工业生产流程之中，实现生产现场与后端的高效连接。在标准化作业过程中，雷鸟AR眼镜可为一线工人提供实时的操作提示和规范指引，降低人工操作的失误率。在日常设备巡检中，可为巡检人员提供实时的信息反馈和故障提醒，提高检测的效率和准确度，降低人工成本。若遇到较难解决的问题，可实时联系远程专家，获得更加专业的技术指导。除此之外，AR眼镜还可以作为员工技能培训和工作会议的载体，帮助工人实现跨区域多人协作，在解放双手的同时提高效率。

除工业生产外，雷鸟创新还将联合格创东智共同拓展如航空、汽车等领域的维修维护，以及石油、化工培训等场景。本次双方的合作将进一步为AR在工业场景的落地构建了从硬件到应用的全链条支撑，雷鸟创新也将继续以创新技术为基础，不断拓展AR眼镜的应用场景，为智慧生产和工业互联网建设提供“加速度”。