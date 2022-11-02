华为发布全屋智能3.0，空间全面再进化，刷新用户体验！

移动互联网时代，电脑、手机、平板等移动智能设备的快速发展，让大家的工作和生活都变得智能高效。但随着万物互联大趋势的演进，智慧屏、扫地机器人、指纹门锁、智能音箱、灯光等IoT智能设备种类和数量的迅速增多，有时多达几十个设备连接与操控，很难再通过手机等个人智能设备简单快速地去实现场景化联动。

所以，针对“个人智能化”的被动和割裂体验等缺陷，华为率先提出“空间智能化”理念，并开启了华为全屋智能1.0、2.0，再到11月2日发布的全屋智能3.0的不断进化之旅。

在1.0时期，华为推出“1+2+N”产品战略体系，以全屋智能主机为“大脑中枢”，PLC电力线组网和全屋WiFi6+无死角网络传输，通过全屋中控家族和智慧生活APP，控制全屋十大子系统;发展到2.0时期，华为带来交互体验2.0和全新后装家庭解决方案，新增智能中控屏实现了从墙到桌的距离进化，中控屏UX设计让用户更高效、便捷操作，同时照明、新风、遮阳等十大子系统喜迎新功能增强。

到了今天所亮相的华为全屋智能3.0，在此前基础上更是重点围绕“高可靠、高掌控、高感官、高智能、高心意”五大优势特性，为中国家庭用户带来充满“极简与魔力”的飞跃式升级，上手更容易，体验更奇妙。

地基不稳，何以筑高楼，打造全屋智能的关键无疑是先搭建一个稳定可靠的平台。在3.0当中，华为首创高集成可扩展的全屋智能主机，利用场景和子系统双引擎加持，实现断网可控，为发生极限状况下多了一份用户体验保障。再结合之前系列化智能主机，同时满足前装和后装家庭使用。其所采用的PLC电力线组网，“有电的地方就有网”，不用重新改造线路也能实现无死角高速网稳定覆盖。可以说用最极简的平台方案充分保证了设备稳定连接和用户可靠控制，实现一步到位。

在生活中，我们往往会面临多达几十种智能设备的联动控制，比如夜晚睡觉时要同时调整灯光、窗帘、空调新风、音乐等，这时候可以一屏多用的智能中控屏，是最好的交互选择。它们既具备场景自定义及十大子系统的全局掌控，也支持单品精细功能控制。此次，将场景、照明、遮阳、空调、地暖、新风控制六合一的智控面板，还新增晨曦金、谧月银高级配色，支持紫外激光镭雕刻字，令墙面布置更简洁和个性化。

回归我们打造全屋智能的初衷和目的，自然是希望凭借智能化设备联动来获得更极致、更美妙的身心享受。针对最直接强烈的听觉和视觉感知，华为全屋智能3.0一方面带来全球首个PLC组网的全屋音乐系统，能够实现分区播放管理，搭配PLC无损音乐专网、高品质吸顶音箱，为用户带来陪伴式音乐体验，以及内置大量丰富音乐内容生态，精准匹配睡眠、冥想、哄孩子等各类场景需求。可以说华为全屋音乐，让空间自带BGM。

另一方面，照明系统不再满足于传统的开关调暗，支持回家光、美食光、观影光、阅读光、起夜光、美妆光、休闲光、K歌光、烛光、专注光、浪漫光、活力光、沐浴光等19种灯光模式;遮阳系统支持1%精细度的窗帘开合，精确控制进光量，让光影、音乐之美时刻伴你左右。

在高智能表现上，华为全屋智能3.0也更全面强大。诸如支持可视即可说的中控屏语音交互，层层打开，彻底解放双手;安防子系统支持分级告警、协同应门、多画面同屏查看摄像头画面等;AI超感传感器，拥有感知人物动静、轨迹位置、判断姿态、区域范围划分等优势，能够通过新风和空调系统实现24小时人体动态调温、自动检测家中老人摔倒等意外状况发生，并联动设备远程报警提醒、支持AI环境感知，根据实际环境主动匹配相关功能，夜晚回家自动亮暖光，起夜亮微光，判断空气质量和温度自行启动或关闭冷暖新风等，凭借高度智能化了解用户感受，打造出真正有温度、有智慧的家。

最后，依托于华为强大的HarmonyOS生态，不仅有持续增加的鸿蒙生态设备来丰富全屋智能场景，还在智慧生活App中的场景市场中有大量AI场景可供用户一键下载应用，并且通过超级快控2.0功能，所有设备均支持可视化屏幕展示，用户只需一拉一合即可实现跨系统执行任务，同时也能任意选择参与任务的设备，同一屏幕无需跳转，场景自由定义。

全屋智能是智能家居的终极发展方向。但在共同通往未来生活的道路上，与其他厂商着重聚焦的智能设备多样化生态所不同，华为以HarmonyOS自研分布式系统为基石，以“空间智能化”前瞻性思维为指导，通过技术研发引领，重塑全屋智能底层逻辑，让所有设备形成统一的互联协同语言，让空间自我有序整合地去迎接人，从而为用户建立起完整的“平台+连接+交互+生态”的系统体系。

一直以来，华为坚持将最难和最复杂的东西留给自己，把简单留给用户，而这次全面升级后的华为全屋智能3.0，无疑将进一步推进中国家庭数字化、智慧化进程，为消费者提供便捷可靠的智能体验，适应消费者长期的全屋智能需求。