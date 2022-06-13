至巧至轻的140英寸随身巨幕 雷鸟Air XR智能眼镜

作者：Lord_ViTa

来到2022年，VR、AR、MR等各式扩展现实技术已然随着技术进步有了十分丰富的场景和应用，将虚拟内容与真实场景融合起来，为我们带来更强交互性、更深沉浸感的办公、娱乐、文化等体验。

雷鸟Air就是一款由AR新锐企业雷鸟创新推出的XR智能眼镜产品，它不同于我们熟知的VR头显、头戴式影院等，从正面看拥有几乎与普通墨镜无异的外观，它采用可拆卸的双层镜片结构，前挡镜片的功能属性集中于外观和透光度，内侧则是采用偏振Birdbath光学方案的显示模组与曲面镜片区域。这款XR智能眼镜的视场角(FOV)达到47°，EyeBox区域为14*8mm，带来高达91%的视野适配率，画面区域相当于以4米距离观看140英寸大屏。

雷鸟Air 在抛弃传统VR头显设备庞大体积，集中针对便携性需求的同时，在功能性上也进行了精准设计。作为一款“口袋里的巨幕”，雷鸟Air 更加专注于以显示性能为主的音画呈现能力，而将智能功能的载体交给与其相连接的设备――我们生活中更常见的手机、平板、PC等数码产品。它自身更像是一台显示器，但以一种可穿戴设备的形态，通过内置的加速度传感器与陀螺仪实现了XR设备所需的头部追踪等功能。

雷鸟Air 采用索尼半导体Micro OLED显示屏，以极小的微显示器件达到双目1080p分辨率，拥有极高像素密度，可带来细腻的画面观感，适合作为近眼显示设备使用。并拥有107% sRGB色域覆盖，避免了因色域低导致的失真、偏色等问题，使屏幕色彩更鲜活，画面更绚丽。同时屏幕可实现100000:1超高对比度，让所见画面层次更丰富，体验更极致。

连接性方面，雷鸟Air 智能眼镜镜身附带一根Type-C线材，兼具信号输入与供电功能，需要与支持DP输出的手机、平板、PC等设备搭配连接使用。也就是说，雷鸟Air 能够适配当前市面上大部分采用USB Type-C接口，并支持DP输出的数码产品，除最新的智能手机、平板外，搭载了Thunderbolt接口的PC也可以将它作为第二块屏幕。

编辑点评：这款雷鸟Air智能眼镜有着成熟的硬件与超群的显示性能，索尼Micro OLED面板、偏振BirdBath光学技术等多种行业领先方案使其能够在同类头显产品中脱颖而出，以优异性能和轻量化特点为用户带来更加沉浸、舒适的使用体验，从这个角度来看，它是一款成熟可用的扩展现实设备。

笔者认为，雷鸟Air 智能眼镜为适应新时代消费者一些独特的需求而生，同时它也能成为一款创造新需求、新业态的产品，而这取决于与它的功能、体验相对应的设备阵容和内容生态。

当前这款XR智能眼镜也随着年中电商活动迎来了火热促销，京东旗舰店到手价低至2799元，可适配多种设备使用的无线投屏器套装价格也仅为3199元，还可附赠近视配镜服务或前挡镜片、腾讯会员季卡、晒单返E卡等好礼，并支持12期免息，是消费者尝鲜入手第一款扩展现实设备的好时机。