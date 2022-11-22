提供轻量沉浸的巨幕观赛体验 创维PANCAKE VR新品预售再启

2022年元宇宙用户破千万，扩展现实领域持续升温，互联网巨头纷纷投入更多开发资源，在VR、AR等软硬件赛道上争夺先机。近几日，随着2022年末世界级足球盛事的启幕，创维VR新品PANCAKE 1C在多平台开启火爆预售，为消费者提供沉浸式巨幕观赛体验。

VR一体机并不是新近出现的物种，但在很长一段时间以来，它的整体重量从根本上影响了用户佩戴的体验与使用意愿。传统光学方案的头显重量都在600g以上，光学模组厚39mm，而创维VR新品系列均采用Pancake短焦折叠光学，光学模组厚度仅17mm，厚度减少50%以上。

PANCAKE 1C相较其他VR一体机而言更为轻薄小巧，佩戴舒适性更佳，设计以滑雪护目镜为基础，核心设计围绕平衡，通过零压感韧性头箍，合理地分散掉头显给面部带来的压力，。主机重189g，整机重436g，机身厚度仅32mm，减轻用户长时间佩戴观赛负担。

显示与光学方案方面，PANCAKE 1C采用双目LCD屏，视场角可达95-105°，分辨率为3200*1600，像素密度(PPI)高达1058，且具备90Hz高刷新率，提供高清细腻、动态流畅的画面效果。针对近视用户它也支持0-500度屈光度调节，以及59-68mm瞳距调节，多数用户无需佩戴眼镜即可轻松使用。

考虑到用户在观赛、娱乐中需要接听电话、回复信息等需求，PANCAKE 1C专为传统VR摘取不便的问题进行了优化，其主机部分采用上翻式设计，可进行0-90°翻转，接听电话、回消息上翻主机即可。同时，创维PANCAKE 1C还可以去掉磁吸面罩使用，欢呼雀跃时也能通过眼睛两侧余光感知周围环境的安全性。

内容生态也是VR厂商发力与玩家关注的重点，创维VR为PANCAKE 1系列搭载了强大的SkyOS平台，整合透视、眼球跟踪、手势交互等XR关键技术，实现跨终端手机、电脑内容串流，无论游戏还是观赛都能为用户提供更加舒适便捷的沉浸空间。

编辑点评：作为创维新一代轻量化VR一体机，PANCAKE 1C选在了一个巧妙的时间开启促销活动，能够成为对用户更易用、对开发者更具价值的内容平台，在教育、影视、游戏、健身、社交等方面都具有很强的生态扩展性。这款VR一体机当前在京东自营旗舰店到手价为2999元，下单还可参与320天打卡返全额购机款(京东E卡)，赠送游戏等超值福利。