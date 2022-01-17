苹果AR/VR设备延至明年发布，价格超2000美元

作者：大飞哥

1月17日消息，本周，彭博社发布消息称由于机身过热、相机协调和软件系统等问题，苹果首款AR/VR设备将推迟至明年发布。

来自彭博社的Mark Gurman给出了关于苹果首款AR/VR设备的更多细节。

此前，Gurman已经提到过在初期苹果AR/VR设备价格会很贵。很多分析师认为，最终售价会在3000美元左右。但Gurman表示，苹果内部讨论的价格为2000美元以上，但没有达到3000美元。

众所周知，苹果在进入新赛道的首款产品会比竞品价格高出许多。当然即便在随后的产品中出现价格的一定下探，但依旧会在行业中处于较高的售价区间。

此外，Gurman再次确认，苹果首款AR/VR设备的性能将与M1 Pro芯片相差不多，因为需要支持超高分辨率的8K面板，这需要更高级的图形处理性能。苹果AR/VR设备的性能肯定会超过M1，无限趋近于M1 Pro。我们知道M1有8个GPU核心，M1 Pro则有14-16颗GPU核心。

截至目前，消息指向苹果首款AR/VR设备将主要面向游戏、媒体和通信领域。

除此之外，Mark Gurman也为苹果AR/VR设备给出了几个名称。

例如Apple Vision，Gurman现在最看好这个名称，vision即视野，还有想象和幻想的意思，未来感十足。Apple Reality，reality译为现实，也就是AR和VR中的“R”。毕竟这款设备的核心功能还是虚拟现实Virtual Reality和增强现实Augmented Reality，同时操作系统也是rOS，也有字母r。

Apple Sight/iSight：sight 也是视野、视觉的意思，同时苹果早在 15 年前就使用了 iSight 这个名字，也就是当时为视频通话准备的摄像头产品。iPhone 上的后置摄像头也宣传为 iSight。当然，有没有字母 i 还无法确定，苹果很多产品使用了 i，比如 iPhone、iPad，但也有不用的，比如 Apple Watch、Apple TV 等。Gurman 对这个名字并不太看好。

尽管苹果从未公开确认过这款头显的开发工作，但投资者和分析师越来越相信，这种设备将成为该科技巨头的一个重要的新产品类别。

据报道，苹果内部有一个名为“技术开发小组”的大型团队正在开发这款设备。之前曾有小道消息称，苹果告诉供应商，该产品在发布首年的销量或能高达1000万台。

虽然截至目前有关AR/VR设备的消息苹果一概拒绝置评，但如果从营收的角度看，现有硬件业务无论是iPhone、iPad还是Mac、Apple Watch都已经在几年前经历过超高增长的阶段，虽然iPhone依旧可以大卖、Mac也仍然可以卖的更好，但现实是他们都承载不了一家商业公司营收的下一个“引爆点”。

那么AR/VR到底是不是属于苹果的下一个十年呢？

从技术发展与交互的角度看，手机是现在最合理的应对手段，但不代表过去和未来，手机也是最合理的应对手段。

初期作为拓展配套使用的AR、VR甚至是MR设备们随着技术的成熟、时间的推移，总会有单拎出来直接用的那一天。作为最能改变赛道规则的选手，AR/VR并不是再一次给苹果在行业中称霸提供的机会，而是完全且充分的把握自己命运的选择。