库存清完？Apple Watch 3部分型号官网售罄

作者：夏初

随着苹果秋季特别活动的临近，新款Apple Watch Series 8、更实惠的Apple Watch SE 2022和针对极限运动的Apple Watch Pro也将纷至沓来。而在苹果官网，至今仍然挂在销售列表上的Apple Watch 3也似乎终于要“清完库存”了。就在该产品线预计停产的前几天，Apple Watch Series 3在全球不少区域的官网都出现售罄的情况。

据外媒报道，在英国和澳大利亚的苹果官网，Apple Watch 3列表中四分之三的配置目前都显示缺货;而在美国苹果官网上，42mm白色款Apple Watch 3显示缺货，另外三款Series 3型号均可正常购买;而在国内，目前苹果官网上的Apple Watch Series 3均可正常购买，不过相信除了收藏者用户，几乎不会有人选择在现在这个时间节点入手Apple Watch 3吧？

即将推出的watchOS 9软件更新与Apple Watch Series 3不兼容，预计苹果将在8日凌晨的特别活动中推出新款Apple Watch后停止销售该设备。

传闻将在此次活动中宣布的新型号包括 Apple Watch Series 8、可能被命名为 Apple Watch Pro 的更高端的 Series 8 型号以及第二代 Apple Watch SE。初代Apple Watch SE可能会取代 Series 3，成为新的最低价型号。

Apple Watch Series 3于2017年推出，目前已经处于非常过时的阶段。苹果至今将其挂在官网上，“清库存”的意味十分明显。而在另一方面，即将发布数款Apple Watch也具备了值得关注的升级，也让我们期待2022年苹果秋季特别活动的到来。